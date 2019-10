2e éditon Forum Economique Générescence « FEG DAKAR »

05 et 06 novembre 2019 place du Souvenir Africain Dakar, Sénégal.

Le plus grand Rendez-vous annuel international économique et d’affaires en Afrique de l’Ouest

Le FORUM ECONOMIQUE GENERESCENCE « FEG Dakar » est le plus grand Rendez-vous annuel international économique et d’affaires en Afrique de l’Ouest. Il met en lumière ces multiples opportunités et à favoriser les mises en relations business chaque année entre 1500 acteurs économiques venus d’une trentaine de pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique. Le FEG Dakar c’est aussi plus de 2000 visiteurs en 2 jours.

Rendez-vous annuel international économique et d’affaires, le FEG Dakar a pour vocation de mettre en lumière ces multiples opportunités et à favoriser les mises en relations business. Le FEG Dakar vise également à renforcer la coopération intra-africaine, mais aussi celle entre l’Afrique et le reste du Monde.

1500 acteurs économiques de 30 pays attendus en 2019.

Après avoir regroupé en 2018, plus de 500 acteurs économiques et institutions de 11 pays, le FEG Dakar ambitionne, pour sa deuxième édition, de réunir pas moins de 1500 opérateurs publics et privés venant de +30 pays d’Afrique d’Asie, d’Europe et d’Amérique.

Plateforme à géométrie variable, le FEG Dakar s’articule autour de 4 espaces ou temps forts :

CONFERENCES PLENIERES autour de la thématique : « Les défis de l’Afrique à l’horizon 2025 : Innovations technologiques et digitales, industrialisation 4.0 et Nouveaux modes de financement des TPE ». Le Forum offre de belles opportunités en mettant en lumière les réalités marchés, niches émergentes et porteuses;

RENCONTRES B2B dans les secteurs d’activités économiques à fort potentiel de croissance et avec une demande croissante en Afrique : Industries et ingénierie – Automobiles – Aéronautiques – Aérospatiales – Agrobusiness –Energies – Electricité – Electronique Hydraulique – Services – Conseil – Formation – Assainissement – Gestion de l’eau – Chimie – Parachimie – Plasturgie – IT Telecom – Biométrie – Intelligence artificielle – Textiles & Cuir – Cosmétique & Luxe – Grande distribution – Finances – Assurance – Banque – Monétique – Fintech – Papier, Carton & Packaging – BTP & Génie Civil, Transport & Logistique…

WORKSHOPS avec 3 à 4 ateliers de formation, destinés aux entrepreneurs, porteurs de projet et Responsables Export, et portant sur : la création et le management de projet, les mécanismes de financement et levées de fonds et le Management d’Innovation;

ESPACE D’EXPOSITION (salon professionnel multisectoriel) pour donner à ceux qui le désirent la possibilité de faire découvrir de visu leurs savoir-faire, services et produits (2500 m2 d’exposition) – Les deux pays à l’honneur y auront chacun 1 pavillon spécial; de même que le pays hôte et plusieurs autres pays demandeurs (Maroc, Turquie Tunisie…). En plus de l’espace d’exposition centrale multisectorielle et comprenant les pavillons nationaux, cette deuxième édition du FORUM ECONOMIQUE GENERESCENCE « FEG Dakar » est organisée en concomitance avec :

Le Salon international de la création technologique pour l’agriculture « TECH4AGRI EXPO »,

Le Salon International des Services et équipements de l’Environnement et du Développement Durable « PolluGaïa »,



La première édition du Forum a été organisée les 27 et 28 Novembre 2018 à la Place du souvenir africain de Dakar au Sénégal. Cette édition a regroupé en 2 jours près de 500 acteurs économiques et institutions venus de 11 pays (Maroc, Luxembourg, Sénégal, Togo, Maurice, France, Russie, Tunisie, Espagne). Cette édition 2018 s’est articulée autour de 3 conférences sur l’investissement en Afrique et le financement des TPE, animées par des experts internationaux, 1 espace d’exposition multisectoriel avec une quinzaine d’exposants et 216 entreprises inscrites aux rencontres d’affaires « B2B ». Les deux pays à l’honneur (Maroc et Luxembourg) y étaient représentés par des délégations officielles et un pavillon national.