2ème audio de Adji Sarr : « voici comment Sonko me prenait »

Nos confrères de Leral continuent de sortir les audios de la jeune masseuse qui accuse le leader de Pastef de viol. Dans cet audio, Adji Sarr retrace l’agenda d’Ousmane Sonko qui passait à Sweet Beauty les lundi, vendredi. Plus grave, elle affirme avoir vu pour la première fois Ousmane Sonko dans une maison, où il aurait fait l’amour avec deux filles, Kia et Khadija, selon la source.

« C’est à partir de là qu’il ne pouvait plus se contrôler. Il me prenait dans les positions les plus salaces, me frappait. Je me demande est-ce qu’il n’aurait pas reçu des recommandations mystiques. C’était comme un rituel. Les préservatifs utilisés, il les récupérait, sans rien laisser traîner », a expliqué en détail Adji Sarr sur Leral.