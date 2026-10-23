Grève générale : Le Forum du Justiciable alerte sur les risques économiques et sociaux

Dans une déclaration publiée le 22 octobre 2026, le Forum du Justiciable exprime ses préoccupations face à la grève générale en cours. L’organisation met en garde contre ses répercussions potentielles sur la perception du risque souverain du Sénégal, la continuité des services publics et la stabilité sociale. Elle appelle le gouvernement et les syndicats à privilégier le dialogue.

Le Forum du Justiciable tire la sonnette d’alarme face à la prolongation de la grève générale au Sénégal. Dans une déclaration de presse datée du 22 octobre 2026, l’organisation estime que ce mouvement social pourrait accentuer la dégradation de la perception du risque souverain du pays sur les marchés financiers.

Face à cette situation, le Forum du Justiciable interpelle le ministère du Travail et l’invite à prendre toute la mesure du conflit en mobilisant, sans délai, les moyens nécessaires pour parvenir à son dénouement. L’organisation estime que la prolongation du bras de fer pourrait fragiliser le climat social, porter atteinte à la paix sociale et compromettre la stabilité du pays.

Le Forum met également en garde contre un possible élargissement du mouvement à d’autres secteurs de l’économie nationale, sous l’effet de la solidarité syndicale. Une telle évolution pourrait, selon lui, avoir des conséquences sur la continuité des services publics, l’activité économique et la confiance des partenaires financiers.

Tout en reconnaissant la légitimité de la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, l’organisation appelle les grévistes à faire preuve de responsabilité et de retenue, compte tenu du contexte économique difficile que traverse le Sénégal.

Pour le Forum du Justiciable, les revendications syndicales doivent également prendre en considération l’intérêt général, la stabilité économique et la cohésion sociale.

L’organisation plaide ainsi pour un dialogue social sincère et la recherche de solutions concrètes afin d’éviter que la crise ne prenne une ampleur plus importante et ne menace davantage la sécurité, la stabilité et les intérêts économiques du pays.