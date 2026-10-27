LFR 2026 : Cheikh Issa Sall alerte sur les risques pour les projets de développement

Le maire de Mbour, Cheikh Issa Sall, dénonce les tentatives de blocage autour du projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026. Il interpelle les députés, particulièrement ceux du département de Mbour, sur les conséquences qu’un rejet du texte pourrait avoir sur plusieurs projets d’infrastructures attendus par les populations.

« On bloque et on bloque. On essaie de bloquer tout. Tout ce qui contribue au développement du Sénégal, des gens se sont unis, réunis, organisés pour faire du blocage », dénonce l’édile.

Au-delà des tensions politiques à l’Assemblée nationale, Cheikh Issa Sall met en avant trois projets importants pour le département : la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers, la réfection et l’extension du lycée Demba Diop, ainsi que la réalisation d’un hôpital de niveau 3. Selon lui, la non-adoption de la LFR pourrait compromettre ces réalisations.

Le maire appelle ainsi les parlementaires à privilégier les intérêts des populations. « Nous espérons que nos députés, surtout les députés du département de Mbour, seront assez responsables pour ne pas suivre leur leader dans ces tentatives de blocage », lance-t-il.

Pour Cheikh Issa Sall, les divergences politiques ne doivent pas entraver les efforts de développement. « Je crois qu’on ne fait pas de la politique pour essayer de bloquer un pays. On fait de la politique pour essayer de mieux gérer les affaires de la cité, pour contribuer à tout ce qui peut nous permettre d’atteindre des niveaux de développement acceptables et d’améliorer les conditions de vie de nos populations », martèle-t-il.

L’édile déplore également ce qu’il considère comme une volonté de certains acteurs de l’opposition de fragiliser le pays. Il juge « inacceptable » toute démarche susceptible de compromettre le rétablissement de la confiance des partenaires techniques et financiers.

Selon lui, alors que le Sénégal semble renouer avec ses partenaires et retrouver une dynamique favorable, les blocages parlementaires risquent de freiner cet élan.

Dans ce contexte, le maire affirme avoir associé les prières à son plaidoyer. À la suite d’une lecture du Saint Coran, des vœux ont été formulés pour la stabilité du pays et la poursuite de sa marche vers l’émergence et la souveraineté.

« Nous, au niveau du département de Mbour, nous serons les plus grands perdants si cette loi-là n’est pas votée », avertit-il, soulignant les enjeux locaux du bras de fer autour du texte budgétaire.

Ces déclarations ont été faites lors du lancement de travaux de voirie d’un montant global de deux milliards de FCFA dans la commune de Mbour.

Les travaux concernent trois axes routiers stratégiques : la route de Sana Daffé, celle du marché Ngelaw traversant Santessou jusqu’au rond-point Pa Cissé, ainsi que la route de l’Oncad menant au rond-point Poulailler.