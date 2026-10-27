LFR 2026 : Papa Djibril Fall accuse Pastef de privilégier…

Le Projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 n’a finalement pas été examiné ce mardi à l’Assemblée nationale. Le texte a de nouveau été renvoyé en commission, une décision qui a suscité la colère du député Papa Djibril Fall, chef de file des « Serviteurs ».

Pour le parlementaire, ce projet de loi est important pour répondre aux difficultés des populations, effectuer des paiements dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) et verser les bourses de sécurité familiale aux ayants droit, entre autres mesures.

« Mais vous voyez, ce qui s’est passé aujourd’hui à l’Assemblée nationale montre que Pastef si ay Tapalé You méti la nek. Ils ont tout fait pour faire renvoyer le texte en commission pour des questions politiciennes », a-t-il dénoncé.

Sur ses plateformes numériques, Papa Djibril Fall a également critiqué les priorités du parti au pouvoir, estimant que les préoccupations des populations passent au second plan derrière les rivalités politiques.

« Ils ne sont obnubilés que par leurs querelles politiques, cela doit interpeller les populations », a-t-il déclaré, avant d’appeler les militants de Pastef à éviter les divisions internes.

« Ne pas se faire la guerre et oublier les populations », a-t-il lancé à l’endroit des membres du parti.

Le député a enfin opposé les avantages dont bénéficient les parlementaires aux difficultés rencontrées par les populations, qu’il estime directement concernées par le blocage du budget.

« Tu ne peux pas épargner tes salaires et bloquer le budget. Mais ils ont leurs salaires, leurs fonds politiques de l’Assemblée nationale, les indemnités et tous leurs avantages et veulent bloquer ce qui doit aller soulager les populations », a pesté Papa Djibril Fall.