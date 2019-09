Les unités mobiles d’habitation acquises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP) ont été officiellement réceptionnées, lundi, en présence de Oumar GUÈYE, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires et de son collègue maire de Saint-Louis Mansour FAYE.

En marge de la cérémonie, un important lot de kits domestiques, d’une valeur de près de 37 millions FCFA ont été offerts aux impactés de l’avancée de la mer installée sur cette partie de la Commune de GANDON.

Ces dons sont composés essentiellement de literie (couvertures, matelas, etc.), de détergents, de produits d’entretien et de désinfection, de divers ustensiles, etc.

Avec la mise en place des unités, supervisée par l’UNOPS, 580 personnes provenant des sites de Khar Yalla et du Camp Gazeille ont été provisoirement recasées. Ce, en attendant le démarrage prochain de constructions de logements sociaux à proximité de cette zone.

Source Ndarinfo