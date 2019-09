Mairie de Kaolack : un sondage donne Serigne Mboup vainqueur

Sondage sur le futur Maire de Kaolack : Serigne Mboup devance largement Mariama Sarr

C’est désormais sûr, les prochaines élections locales seront âprement disputées à Kaolack. Et alors que Kaolack Infos évoquait, il y’a quelque temps les chances réduites de Mariama Sarr, un sondage non conventionnel vient confirmer nos écrits. En effet, des Kaolackois se sont prêtés à un sondage sur internet, plus précisément sur le très populaire groupe Facebook « T’es De Kaolack Si ». Et les résultats sont plus que catastrophique pour Mariama Sarr. À préciser que ce sondage virtuel n’a concerné que Mariama Sarr et Serigne Mboup.

Maire de Kaolack et Ministre de la Fonction publique et du Renouveau du Service public, Mariama Sarr a intérêt à bouger s’il veut encore garder son poste de première magistrate de la ville de Kaolack. Et par ricochet celui de ministre, d’autant qu’on sait que le poste de ministre dans notre pays répond très souvent à une légitimité politique locale.

Et si nous parlons ainsi, c’est que tous les signaux sont au rouge pour la Professeur de lettre devenue ministre de la République. En effet, alors que les Kaolackois ne cessent de marquer leur indignation vis-à-vis de sa gestion, Mariama Sarr semble plus que jamais proche de la sortie.

Et c’est un mini-sondage qui vient apporter les premiers alertes.Tout est parti d’un post sur « T’es De Kaolack Si » du certains Maodo Anta Nar Diop demandant au membre de groupe de voter dans le cadre d’un sondage entre Mariama Sarr ou Serigne Mboup à travers leur commentaire. Un lapidaire bout de texte que les internautes Kaolackois ont vite pris d’assaut. Et les commentaires (voir les photos ci-dessous), près de 500 donnent Sarigne Mboup largement vainqueur devant Mariama Sarr.

Source klinfos