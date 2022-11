3e mandat : Le parti de Diagne Fada à l’écoute du Conseil Constitutionnel

À l’issue du comité directeur du parti Les Démocrates Réformateurs/Yessal qui s’est tenu ce lundi, le secrétaire national Modou Diagne Fada et ses alliés ont évoqué plusieurs questions d’actualité dont celle portant sur le 3e mandat fortement agitée ces derniers jours.

Ainsi, le comité directeur de LDR/Yessal appelle l’opposition et une partie de la société au calme et à la retenue pour ne pas, par des interprétations tendancieuses, susciter de la passion malsaine chez les sénégalais. Pour Diagne Fada, cette question n’est pas la leur. Autrement dit, elle doit être tranchée par le conseil constitutionnel. Les réformateurs rappellent que la validité d’une candidature à une élection présidentielle est un attribut du conseil constitutionnel qui est la seule et unique institution habilitée.

Par ailleurs, les démocrates réformateurs rappellent que les questions d’intérêt national, les symboles et fondements de notre république doivent faire l’objet de consensus national fort et ne sauraient être remis en cause quels que soient par ailleurs l’adversité et les enjeux politiques.

Dans le cadre de l’évolution du parti, le comité directeur saluant les résultats satisfaisants, enregistrés par le parti dans plusieurs collectivités locales, des dizaines de membres de bureau et plusieurs centaines de conseillers municipaux et départementaux, demande au secrétaire national chargé des élus du parti de mettre sur pied un comité d’organisation pour procéder à la convocation du conseil national des élus du Yessal au courant du mois de décembre 2022.

Le président du parti a informé le comité directeur qu’il a été reçu par le président de la République par ailleurs chef de la coalition BBY dans une audience durant laquelle ils sont revenus sur beaucoup de questions d’ordre politique et institutionnel. Dans sa dynamique de membre intégral de Benno, LDR/ Yessal réitère son ancrage dans la coalition et son engagement aux côtés du leader de la coalition présidentielle…