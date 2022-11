Ibrahima Sène s’invite dans la brouille entre Gaston et Gackou

Accusé de « taupe » du Président Macky Sall, dans l’opposition, Malick Gackou, pète les plombs et perd le Nord !

En effet, Acculé et désarmé devant l’accusation de Gaston Mbengue, Malik Gaku, à la suite de Sonko, se réfugie derrière son discours radical, régionaliste et haineux, en s’écriant :« Macky Sall tue Kaolack », pour plagier, celui de son challenger, qui disait : « Macky Sall n’aime pas la Casamance » !

Ce qui est surprenant, c’est le silence assourdissant des forces vives de la nation, notamment celles de Kaolack, devant la dangerosité , pour l’unité nationale et la cohésion de notre peuple, de ces genres de discours !

Les dénoncer et les combattre, comme de graves contrevérités , ne serait pas faire du « buzz », pour ceux qui s’amusent à les tenir !

Buzz, qu’ apparemment, Gaku recherchait, puisqu’il a vu, que cela avait réussi à Sonko, pour gagner la sympathie de nombreux ressortissants de la Casamance, qui voyaient dans les critiques portées contre son discours, une stigmatisation d’un fils, ressortissant de cette région !

Au contraire ! ce serait montrer à l’opinion nationale, africaine et internationale, la véritable nature de cette « nouvelle opposition petite bourgeoise »,en Afrique, pressée qu’elle est, de s’accaparer de l’ Etat d’un régime présidentiel, de concentration de tous les pouvoirs, notamment, celui de nomination à tous les emplois civiles et militaires !

Pour atteindre leurs objectifs, ils se présentent en opposition radicale , usant de contrevérités et de discours violents, souvent haineux, pour se faire une place dans l’échiquier politique !

Ces genres de discours , dont la jeunesse africaine, déboussolée, est friande, pour s’exprimer, et rêver d’un avenir meilleur , constituent le plus grand danger que courent nos peuples !

Malick Gaku, voyant les accusations de Gaston , lui dérober le sol sous les pieds, et soucieux de redorer son blason , longtemps, terni par cette étiquette, que, Sonko et ses amis, lui avaient collée au dos, bien avant Gaston ! il perd le nord, et joue au radicalisme violent, en criant : « jamais avec Macky !», comme si ce dernier l’avait sollicité !

S’il n’était pas si morveux, il aurait pu défendre son honneur sans faire du Sonko !

En effet, il aurait pu dire , qu’un ami, fidèle du Président Macky Sall , ne pouvait pas dévoiler « sa taupe » dans l’opposition, en faisant le jeu de celui, qui a l’habitude, d’accuser, ainsi, les leaders de l’opposition, qui font preuve de réserve, sur sa manière de lutter.

C’est dans ce cadre, que, Bougane a été l’un des premiers à , en , être victime, mais, il n’a rien trouvé, comme réponse à cette accusation infame , que de jouer au « plus radical que Sonko » !

D’où , la porte ouverte à la surenchère au radicalisme !

C’est ainsi que, Sonko n’avait même pas hésité de recourir à cette méthode de lutte infame, durant la campagne électorale pour les Législatives de juillet 2022, lorsqu’il accusait tous ses concurrents, issus de l’opposition d’être « achetés , ou financés « par le Président Macky Sall !

L’indignation générale que cela avait soulevé auprès des accusés, n’avait apparemment, pas permis de convaincre l’opinion, de la mauvaise foi de Sonko, qui les diffamant ainsi !

En accusant de cette abomination, ses concurrents de l’opposition, l’’écrasante victoire de sa coalition, à leur détriment, n’est donc pas étrangère , à ce poison, qu’il a réussi à introduire dans l’esprit des électeurs !

Au jourd’hui, c’est au tour, de Gaku , de payer, pour n’avoir pas osé , comme allié de Sonko, dénoncer, son affabulation nauséabonde , à l’endroit de tous ceux, qu’il pense faire obstacle , à la réalisation de son ambition de prendre le pouvoir !

Mais, Sonko, en excluant, des ruptures qu’il promet, celle d’avec, le régime présidentiel, il dévoile la véritable nature de son projet de société, qu’il a réussi à cacher jusqu’ici, sous le manteau, de son discours violent, extrémiste, et diffamatoire, à la limite, haineux !

En effet, il veut conserver le régime présidentiel , où il peut définir la Politique de la Nation, et concentrer tous les pouvoirs, dont, celui de nomination à tous les emplois civils et militaires, afin de dérouler son « agenda caché ».

Cet « agenda » n’est rien d’autre , que d’édifier une République théocratique islamiste, à la place de notre République démocratique , et laïque de justice sociale, et d’égalité des chances, malgré ses imperfections, auxquelles il faudrait s’attaquer , sans tarder, dès le début du prochain mandat !

En effet, ce sont ces imperfections qui ont fait le lit aux petits bourgeois activistes « prodémocratie », et autres ONG » droits de l’hommiste », financés par des lobbys puissants , pour déstabiliser la République démocratique et laïque , partout, en Afrique, en vue de la reprise en main , des ressources de nos Etats, qui sont en train de leur échapper, en faveur de la Chine et de la Russie !

Ce sont ces imperfections , qui ont balisé, dans notre pays, la voie à l’extrémisme violent de gauche, allié à l’extrémisme islamiste

Cette alliance constitue, dans notre pays, une « pâle copie » de l’extrême droite, en Europe occidentale,

Notre extrême droite partage, avec celle de l’ Europe occidentale, le crédo » de « préférence nationale ».

Ce « crédo », étroitement chauvin , à la limite du racisme, est maquillé, chez nous, sous, le vocable creux, de « patriotisme économique » !

Ce faisant, il exploite la frustration des petits et moyens entrepreneurs nationaux , et des chômeurs, de longue durée, qui sont marginalisés dans l’Economie nationale, par le développement du capitalisme libéral , pour faire de l’étranger, un bouc émissaire, accusé d’être la cause de leurs problèmes existentiels !

Combattre, sans concession, à tout moment, cette alliance d’extrême droite, et lui barrer la route, dans notre pays, est un devoir de salut national , de premier ordre !

Ibrahima SENE PIT- SENEGAL

Dakar le 1er novembre 2022