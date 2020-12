45 jours de prison contre la vie d’un enfant de 2 ans !

La sentence est tombée comme une bombe. 45 jours, c’est la peine que le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar a infligé aux deux étudiantes, arrêtées dans l’affaire du garçon âgé de 2 ans qui a été mortellement fauché à la Médina.

45 jours contre une vie ! Comment peut on ôter la vie à un môme et sans tirer avec une peine aussi légère. Même si l’action de donner la mort n’y était pas, nos « folles du volant » méritaient une peine exemplaire, qui dans l’avenir dissuaderait toute personnes de jouer avec la vie d’autrui. Mais décidément le Sénégal est entrain de perdre tous ses repères et risque de frôler le chaos.

Une etudiante de BEM SANS permis a écrasé un enfant de 23 mois Après son forfait, l'étudiante sans permis a été condamnée à 45 JOURS DE PRISON ET AMENDE DE 56000 Francs. #JusticeforBBRassoul pic.twitter.com/VPz7MhudqF — Mrs K💍 (@FatouMarie_) December 7, 2020

Et l’annonce de cette « peinou guinar » contre les deux prévenues a provoqué l’indignation sur les réseaux sociaux. Certains pensent que le droit n’a pas été dit dans cette affaire. Pour eux, la peine devait être plus sévère.