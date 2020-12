Pape Samba Mboup : « Macky n’a pas dit qu’il veut un 3e mandat »

La question sur le 3e mandat de Macky Sall continue d’alimenter les débats au Sénégal. Et cette fois-ci c’est Pape Samba Mboup qui s’y met. Dans un entretien avec le journal Le Quotidien, il estime que le débat est prémature.

« D’abord, je trouve qu’il est prématuré de parler d’un troisième mandat. Je crois qu’on ne doit pas installer le Sénégal tout le temps dans des polémiques. L’heure est au travail. Maintenant, pour le troisième mandat, seul le Conseil constitutionnel est habilité à dire si Macky Sall peut être candidat pour une troisième fois ou non. Tout le reste, c’est des spéculations. Macky n’a pas dit qu’il veut un troisième mandat. Vous l’avez entendu le dire ? », s’interroge-t-il dans les colonnes du journal.

Et Pape Samba de rajouter : « On dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Je sais qu’il travaille bien. Pour dire la vérité, j’aurais souhaité qu’il reste encore parce qu’il a des chantiers à faire et il est en train de réconcilier les Sénégalais », lache-t-il.