Pape Samba Mboup : « La justice a condamné Karim et il doit rembourser »

Dans un entretien accordé au journal Le Quotidien, Pape Samba Mboup s’est exprimé sur un probable retour de Karim Wade au Sénégal. Selon lui, Wade-fils ne peut pas revenir au pays parce qu’il n’a pas les 138 milliards qu’il doit au Peuple sénégalais.

« Ah non, il ne peut pas venir parce qu’il n’a pas les 138 milliards qu’il doit au Peuple sénégalais. La justice l’a condamné et il doit rembourser. Donc il ne peut pas venir s’il n’est pas amnistié », dit-il dans les colonnes du journal. Avant de rembobiner : « Je souhaite, je ne sais pas par quelle alchimie, qu’on lui permette d’être auprès de son père. C’est une question d’humanité parce que ce pauvre Abdoulaye Wade a quand même fait beaucoup pour ce pays. Il ne mérite pas ça, bien que ce soit son fils qui est à l’origine de ce qui lui est arrivé. Si son fils n’était pas impliqué dans les affaires de l’Etat, on n’en serait pas là aujourd’hui. Abdoulaye Wade n’a qu’à en vouloir à son fils ».

Pape Samba Mboup demande par ailleurs au Président Macky Sall de réunir la famille libérale.