Karim Wade danse le tango dans l’ombre avec Macky

Chaque jour qui passe nous révèle davantage ses talents de menteur et de manipulateur. Il a voulu nous faire croire qu’il a été extirpé de force et envoyé de force au Qatar. Nous savions que ce faux prétexte ne tenait pas la route puisque le Président Wade n’avait jamais donné son onction pour que le PDS participe à un quelconque dialogue avec Macky Sall. On comprend mieux maintenant pourquoi il y a eu un revirement exceptionnel de la situation. Le deal s’est fait sans le consentement de Me Wade. C’est ce qui explique la raison pour laquelle le Président Macky Sall tient en otage Karim Wade puisqu’il l’a piégé. En cachant à son père qu’il faisait un deal, il s’est empêtré dans la gueule du loup puisqu’il oublie qu’il est un novice en politique.

L’on saisit mieux maintenant pourquoi Macky refuse toute révision de son procès et, vu qu’il y a eu entente avant sa sortie, il ne l’amnistiera jamais à moins que Karim ne se jette définitivement et rende les armes pour de bon. Les choses sont maintenant claires pour les militants du PDS. Karim Wade ne nous respecte pas étant donné qu’il ne nous dit jamais la vérité. Donc, en 2019, bien avant son investiture, il savait qu’il ne pouvait pas être candidat et qu’il n’allait pas venir.

Preuve de plus que Karim a passé un pacte avec Macky Sall dont lui seul connaît les tenants et les aboutissants, il ne s’attaque jamais à Macky Sall. Et pourtant, il est à des milliers de kilomètres du Sénégal. Macky, en retour, ne lui a jamais décerné un mandat d’arrêt international. Au mois d’Août, il a rencontré, au Rwanda, le journaliste Mamadou Thierno Talla qui l’a vu grandir et, au mois de mars, Karim s’est fendu d’un communiqué non pas pour le démentir mais pour féliciter le Président Macky Sall lors de la survenue de la Covid. ‘’Des mesures d’endiguement ont été prises par le Président de la République, M. Macky SALL, je les soutiens’’, déclarait-il. Comment peut on être exilé de force et féliciter son bourreau ?

En clair, Karim Wade danse le tango avec Macky Sall dans l’ombre et, une fois sur scène, veut nous faire croire le contraire. Oumar Sarr, même s’il est un renégat de la pire espèce, nous a au moins permis d’y voir plus clair. Karim Wade ne sera pas candidat au Sénégal jusqu’au jour où il décidera de se battre. Ce qui n’arrivera certainement jamais car il a montré à son adversaire qu’il ne supporte pas l’univers carcéral. Ce serait même exagéré et une insulte à l’égard de tous les détenus que de dire que Karim a une fois fait la prison. Il n’a jamais passé une seule nuit à l’intérieur de la détention. Il occupait un studio climatisé et doté d’un bouquet canal juste avant l’entrée de la prison. Donc de quoi Karim Wade devait-il avoir peur au point de capituler et de prendre la fuite en pleine nuit sans remercier les militants du PDS ? On attend sa réponse.