5 employés d’Amazon volent 500 000 € d’iPhone

Amazon a licencié cinq employés pour avoir volé l’équivalent de 500 000 euros d’iPhone.

Pas besoin d’être un génie du crime pour dérober une grosse somme d’argent.

Ces cinq employés Amazon l’ont bien compris, puisqu’il leur a fallu de mettre au point une simple combine pour subtiliser l’équivalent de 500 000 € en iPhone. Plus précisément, ce sont les derniers iPhone 12 qui ont fait l’objet de larcins répétés. Pour ce faire, ils ont effectué de nombreuses commandes à petit prix sur la plateforme, puis ont remplacé le contenu des colis par les précieux smartphones. Un complice se chargeait d’acheter un produit à petit prix puis de réceptionner le colis modifié.

Amazon s’est rendu compte de la supercherie grâce à la différence de poids affichés entre les colis et les commandes réelles. Après avoir installé des caméras dans son entrepôt, les malfaiteurs ont été pris la main dans le sac avec pas moins de 10 iPhone dans leur poche. 3 d’entre eux étaient en train de quitter leur poste, un autre a été embarqué en plein travail et le dernier s’est rendu de lui-même à la police locale. L’enquête n’ayant pas encore été terminée, il est possible que leur combine leur ait apporté plus d’argent qu’annoncé par Amazon

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon fait l’objet d’escroqueries, avec notamment un nombre record de faux avis sur sa plateforme depuis le début de la pandémie. Mais cette fois-ci, la combine s’attaquait directement aux commandes de ses clients, puisque les voleurs s’emparaient des iPhone devant être expédiés pour les placer dans leurs propres colis.