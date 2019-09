Ce 5 septembre est célébré à Saint Louis par la communauté mouride, l’acte de bravoure d’un homme tout simplement exceptionnel qu’il faut magnifier à sa juste valeur. Il s’agit de l’affirmation et de la manifestation par Cheikh Ahmadou Bamba devant l’autorité coloniale, de l’unicité de et la grandeur du Maitre Supreme, détenteur du seul pouvoir qui vaille.

Le 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba est présenté devant le Conseil Privé composé de dix membres réunis dans la salle ordinaire de délibération qui décide son internement ou exil au Gabon. Mais ce que l’histoire retient de ce jour est la tempérance du Cheikh dans sa défense contre les chefs d’accusation qui lui furent exposés mais surtout le cœur qu’il eut de parapher au bas du document qui lui fut tendu la sourate Ikhlâs , symbole de l’Unicité Absolue de DIEU comme négation de la Trinité, en guise de signature, mais surtout celui d’effectuer deux Rakkas devenues célèbres sur le lieu même de ladite séance. Deux Rakkas qui sont célébré jusqu’à nos jours par la communauté Mouride pour marquer la portée symbolique de tel acte.

Cheikh Ahmadou Bamba, est aujourd’hui plus que jamais la référence et l’échelle des valeurs pour toute personne qui aspire à la quiétude ici bas et dans l’au delà. Saint Louis se rappellera toujours ce passage du vénéré Cheikh. Dans son ouvrage intitulé « Les Dons du Digne de Reconnaissance » qui relate son exile, Il écrit: « J’ai subi dans cette île (Saint Louis), au cours de cette période des épreuves que n’évoquerai jamais par courtoisie à l’endroit du plus DIGNE DE RECONNAISSANCE Qui est adoré par amour pour sa face. Celles-ci (les épreuves) étaient une éducation spirituelle de la part du VIVANT (DIEU) Qui ne meurt pas. Lui qui m’a dispensé de recourir aux armes contre l’assassin «

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru.sn