8 mars…Les femmes de Noo Lank exigent la « criminalisation de la mutilation génitale »

La coordination des femmes du collectif citoyen Noo lank, à l’occasion de la journée mondiale de la femme, souhaite bonne fête à toutes les femmes et célèbre leur courage et leur engagement pour combattre l’injustice et promouvoir l’émancipation de la femme.

En outre, la coordination en profite pour faire entendre les revendications des femmes dans le monde et particulièrement au Sénégal, où cette journée de la femme coïncide avec une période d’un conflit politique où les femmes sont les premières victimes de violences.

L’arrestation illégale et abusive des femmes juste parce qu’elles ont participé à une marche pacifique dans l’affaire Sonko – Adji Sarr en est une preuve.

C’est pour cela que nous les femmes de Noo lank, nous invitons les autorités sénégalaises à respecter les droits des femmes de manifester librement et de protester au besoin.

Nous les invitons également á laisser le libre droit aux femmes de jouer leurs partitions dans la vie politique, sociale et économique.

La coordination exige :

– L’élimination de toute forme de de discrimination à l’égard des femmes.

– La criminalisation de la mutilation génitale.

– De nouvelles législations nationales et de reformes constitutionnelles garantissant le juste accès des femmes à la vie politique

– Le droit à la santé.

Nous invitons les femmes sénégalaises à rejoindre toutes les forces vives de la nation pour dire non à l’injustice et défendre la démocratie.

En cette journée spéciale, nous rendons hommage à ces pionnières de la lutte féminine qui ont marqué l’histoire du Sénégal à l’image de la reine Ndatté Yalla Mbodj grande figure de résistance africaine, Mame Diarra Bousso la mère de Khadim Rassoul , Aline Sitoe Diatta l’héroïne de la résistance, Rose Dieng-Kuntz la première femme à intégrer l’école polytechnique et l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, Adja Rose Basse qui a eu une vie remplie dans l’action politique ,Caroline Faye Diop ,la première femme députée et ministre et sans oublier la célèbre écrivaine Mariama Bâ et autres femmes leaders ,nos héroïnes, qui ont ouvert la voie à d’autres femmes pour changer l’histoire de toute une nation.

La coordination des femmes.