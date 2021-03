Mon pays va mal…Par Saa Kadior

Des années ce sont écoulées de 2012 jusqu’à 2021 mais l’amer constat est que nous avons reculé de neuf précieuses années, au moment où le Sénégal avait fini par récupérer des années de chaos laissé par le Parti socialiste…..

Nous avons vu arrivé au Pouvoir un soi disant Président né après les indépendances, une transition douce qui laissait croire aux citoyens les plus sceptiques qu’il allait y avoir une continuité positive sur la marche du pays vers le développement. Il y avait quand même tous les prémisses pour prétendre mieux, si l’on sait que le nouveau occupant de l’avenue Roume n’est personne d’autre qu’un élève du Président sortant qui l’a allaité, guidé ses premiers pas et qui l’avait permis de graver les échelons comme personne ne l’a eu avant si ce n’est le Président Abdou Diouf.

Toutefois, c’était méconnaitre l’homme, un faux timide, un chronique rancunier victime d’une enfance difficile et qui avait la ferme volonté de crier haut et fort qu’il n’est plus ce pauvre à qui il manquait de tout. Comme font les gens faibles, il bombe le torse, élevé le ton et menace à la moindre occasion. L’homme a une corpulence molle, un visage rond et un ventre ballonnant qui rappelle nos driankés, ainsi, il dégage une douceur qui peut être confondue avec gentillesse ou politesse.

Il ne revêt aucun des qualités de leader, aucun charisme, toujours fâché sans dire son arrogance qui frise le ridicule.

Des l’entame de son magistère, il s’est rué sur le Président Wade et condamné son fils devant une cours de répression au antipode de la légalité un mémorable 03 Mars.

Quelques années plus tard, c’était au tour de Khalifa Sall Maire de Dakar de subir les effets de la « réduction de l’opposition à sa plus simple expression », il fut condamner, emprisonner lui aussi un fameux 03 Mars.

J’avais pourtant alerté en ces moments mais tout était beau et doré pour certains pour croire en un petit sénégalais dans son coin qui peut être s’est fait payé et ne fait qu’exercer son métier…..

Aujourd’hui après neuf ans et toujours un 03 Mars, nous quittons tristement les barreaux d’une cours tristement célèbre pour atterrir dans les décors somnolents des salons de massage et l’épisode Dominique Strauss-Kahn y est joué avec une retouche proprement sénégalaise qui rend le film nul et dépourvu de sens pour dire, digne d’un amateur. C’est est tour de Sonko de faire sa pédicure et manucure à la mode mackienne.

Toutefois, le peuple avait finit d’apprendre car l’expérience à quoi bon si elle ne sert pas de leçon ? dès lors les citoyens qui semblaient dormir viennent de montrer que l’Etat confondait patience et somnolence. Le sort de Karim et Khalifa avait fini par convaincre plus d’un que le but n’est rien d’autre que l’élimination de potentiels candidats. Jamais deux sans trois mais rien ne sera comme avant et cette troisième tentative doit inéluctablement réparer les deux premiers avec l’octroi de leur droit d’être éligibles.

Le peuple vient de reprendre son pays vu que des mains inexpertes ont bien voulu en abuser, il vient de montrer que personne ne peut résister face à un peuple debout comme un seul homme.

Maintenant ce n’est plus l’Etat qui dite sa loi mais il doit subir celle du peuple et si Birima persiste dans son entêtement, j’ai peur qu’il aura une fin malheureuse et cela n’est point une menace mais je lui empreinte le ton qu’il a utilisé depuis neuf ans.

Pour finir j’espère que Birima ( à l’image de Birimi de la TFM) qui nous avait habitué à parler une seule fois par an dabs la menace et le mépris, fera exception à la règle qu’il le veuille ou non, résistance oblige !!!

En entendant je lui conseille d’essayer de voir la couleur rouge, d’aller soigner son daltonisme en urgence car à la place le peuple lui offre des nuits blanches ou à défaut des cauchemars en à plus finir.

Choose side o run for your life !!!!

Choisis ton camps ou sauve ta peau !!!

Saa kadior