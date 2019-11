Un garçon de neuf ans qui est sur le point de devenir la plus jeune personne à avoir jamais obtenu son diplôme est inondé par les offres d’études de troisième cycle des plus grandes universités du monde.

Laurent Simons d’Amsterdam, qui étudie actuellement en génie électrique à l’université de technologie d’Eindhoven, devrait obtenir son diplôme le mois prochain après avoir terminé ses études en neuf mois seulement.

Laurent, qui a terminé ses études secondaires à l’âge de huit ans, devrait terminer son premier diplôme en décembre et portera le titre du plus jeune diplômé au monde, Michael Kearney, qui a obtenu son diplôme de l’Université de l’Alabama à l’âge de dix ans.

Le jeune garçon, qui a terminé ses études secondaires à l’âge de huit ans après avoir achevé l’ensemble du programme en 18 mois, espère devenir un jour astronaute ou chirurgien cardiaque.

Il a confié au Telegraph qu’il souhaitait se rendre en Californie pour poursuivre ses études, car le temps était clément, mais son père, Alexander, souhaite également s’installer au Royaume-Uni.

« Oxford et Cambridge font également partie des ligues majeures et ce serait beaucoup plus pratique pour nous », a déclaré le papa qui dentiste.

Laurent Simons, neuf ans a reçu une avalanche d’offres de la part d’universités du monde entier alors qu’il se prépare à terminer son premier diplôme en décembre

Il a admis que lui et la mère de Laurent, Lydia, 29 ans, qui travaille comme chef de bureau, ont déclaré que c’était ses grands-parents qui avaient été les premiers à remarquer les capacités de leur fils.

Les parents pensaient qu’ils défendaient le jeune comme tous les fiers grands-parents, mais Laurent s’est avéré être particulièrement doué.

Il a commencé l’école à l’âge de quatre ans, puis a achevé les cinq prochaines années d’études en l’espace de 12 mois seulement.

Le professeur suisse John Wilkes, qui a enseigné Laurent à des cours d’été, a également révélé qu’il conseillerait à l’enfant d’étudier à l’Université d’Oxford.

Doyen de l’université à l’American University en Suisse, John a étudié au Jesus College de cette institution historique.

Il a déclaré: «Je lui ai appris à l’âge de six ans et nous avons étudié à l’âge de 16 ans. »

«Je recommanderais vraiment Oxford pour lui »

«Il développerait quelque part l’environnement où il s’agit d’apprendre plutôt que d’être enseigné. Pour quelqu’un comme Laurent, c’est l’idéal.

Laurent, qui a une mémoire photographique, aime les mathématiques et les sciences et ambitionne de révolutionner la chirurgie cardiaque car ses deux grands-parents ont des problèmes cardiaques.

En dehors de ses études, il passe du temps à jouer à des jeux tels que Fortnite et Minecraft, en plus de regarder Netflix et de passer du temps avec ses amis.

Avec un QI d’au moins 145, Laurent devrait remporter le record du monde de Michael Kearney, diplômé de l’Université de l’Alabama à l’âge de dix ans.

Michael est titulaire du titre depuis 1994 et vit maintenant au Tennessee après avoir obtenu plusieurs diplômes, dont un doctorat en chimie.