96 ans de Me Wade…le message de Dr Mamadou Seck

96 ans de GRÂCES DIVINE : Happy Birthday Président Wade!

On peut être vieux à 61 ans, et jeune à quatre-vingts seize ans (96 ans)!

Pour paraphraser Francis Bacon

Très bon anniversaire à notre jeune grand-père !

Ne perdez surtout pas votre force et votre dynamisme légendaire !

Le reste, on s’en occupera pour crever l’abcès « humanisé », et sans drainage, qui siège en position postérieur de notre République, l’empêchant de s’asseoir sur les bancs du concert des nations où la démocratie, la bonne gouvernance, la vision futuriste demeurent des termes génériques qui s’accommodent aux réalités du temps Wade le visionnaire, Wade le démocrate, Wade le tolérant, Wade le défenseur de notre souveraineté Totale et entière, Wade le défenseur des opprimés à éliminer comme Mamadou Dia, Cheikh Tidiane Al Makhtoum et son fils Moustapha Sy !

Aujourd’hui, Comme à de jeunes adultes découragés par les difficultés de la vraie vie, continuez à nous répéter les mots qui nous dynamisent dans toutes les relations humaines, jusqu’au dehors. Comme à des gens rassis qui en ont trop vu, continuez à nous parler des beaux soirs de votre automne politique quand les sommets sont déjà frais et les plaines encore chaudes.

Oui, Père de notre démocratie, continuez à nous faire croire à vos œuvres et Legs, les nôtres, dans leurs diversités et leurs foisonnantes utilités. Continuez à croire en ce peuple si grand et si petit, en cette troupe improbable de gueux au pouvoir qui portent leur fragile trésor dans des poches à demi-trouées et marchent sur le dos du peuple qui les attend au bout du Chemin et dont vous êtes, leur vrai Père utile et adoré, une des images les plus vivantes aujourd’hui.

Père de notre démocratie, restez ce que vous êtes pour que nous puissions devenir ce que nous devons être».

Puisse Dieu vous garder, encore et très longtemps parmi nous. Amine

Dr Seck Mamadou

Cadre libéral-Paris

Porte Parole Ajoint du PDS

Membre du SGN