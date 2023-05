A. Diouf : « Macky a mis plus 100 millions sur la table pour… »

La question du troisième mandat du président de la République est revenue dans les différents discours des opposants présents au rassemblement du mouvement des Forces vives de la nation (F24), à la Place de la Nation. Abdourahmane Diouf, président du parti Awalé soutient que le Président Sall n’a pas droit à une troisième candidature.

Il promet de ne pas laisser le président Macky Sall aller au Conseil constitutionnel. « Nous voudrons que le Président Macky Sall et toute la communauté internationale comprenne que quand on n’a pas droit à une troisième candidature, on n’a pas droit à un troisième mandat. Quand on n’a pas droit à un troisième mandat, on n’a même pas le droit d’organiser un dialogue. Un dialogue pour tromper et négocier une troisième candidature. Je fais partie de ceux qui ne vont pas laisser Macky aller au Conseil constitutionnel et nous ferons face pour en découdre avec lui », a averti Abdourahmane Diouf.