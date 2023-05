Un célèbre lutteur arrêté pour vol et agression (image)

Le célèbre lutteur Ada Fass, est, depuis vendredi, déféré au parquet de Mbour de même que son ami. Selon les informations du journal L’Observateur, les deux hommes sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et de moyen de transport.

Dans la nuit du 1er au 2 mai, après avoir sévèrement tabassé A.N, un conducteur de moto-Jakarta à Dakar en lui assenant de violents coups de poings, afin de permettre à son ami de s’emparer de la moto de l’homme, Ada Fass et son acolyte débarquent nuitamment à Saly Portudal. Sur place, à bord de ladite moto volée, ils prennent la direction centre-ville. Ils se dirigent vers le véhicule d’un animateur de boîte de nuit. Ce dernier a été victime d’une agression au cours de laquelle il s’est fait voler son ordinateur portable de marque MacBook et son téléphone portable de marque iPhone 11.

L’animateur a poursuivi ses bourreaux et a foncé son véhicule sur le lutteur Ada Fass et son complice. Au bout d’une course poursuite, l’animateur heurte la moto-Jakarta mais les deux bandits parviennent à fondre dans la nature avec le butin. Ils laissent derrière eux la moto volée.

Après avoir réuni des indices compromettants contre Ada Fass, les limiers ont procédé à son arrestation. Le lutteur nie catégoriquement les faits qui lui sont reprochés.

D’après L’Observateur, il est confondu au traçage de son appareil téléphonique qui renseigne que le jour des faits, Ada Fass était bel et bien présent sur les lieux de l’infraction à Saly Portudal. Au terme de sa durée légale de garde à vue, il a été déféré au parquet de Mbour.