L’appel de Blaise Pascal Cissé à YAW pour signer la chartre de non violence

Chers membres de la coalition YAW (Yewwi Askan Wi)

Je demeure convaincu que l’adhésion aux valeurs de la non-violence initiera une campagne électorale plus civilisée et pacifique, dans laquelle des participants comme votre organisation que je pense respectueux de la dignité humaine et de la sacralité de la vie pourront afficher leur sens de la responsabilité.

Je pense que c’est une vérité qui nous attend avec ces échéances électorales de 2022 : notre destin est commun, un destin qui sera déterminé par nos intentions, nos décisions et nos actions d’aujourd’hui.

Je suis absolument convaincu qu’au regard du contexte et de son caractère très tendu, créer une culture de la paix et de la non-violence, ne peut traduire qu’un acte noble et nécessaire.

Messieurs

Fondamentalement il est question de rester attaché à la déclaration universelle des droits humains.

Messieurs

Signez et émettez des réserves mais signez !

Pour ainsi j’affiche mes préoccupations par la nécessité de mettre fin à la propagation de la violence à tous les niveaux de notre société et, surtout, aux menaces qui pèsent sur la stabilité de notre pays.

Blaise Pascal Cissé

Président Force Sénégal