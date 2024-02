« Aar sunu élection veut déstabiliser le Sénégal » selon le…

La Plateforme « Aar Sunu élection » constitue une réelle menace pour la stabilité de notre pays. Composée de la société civile, d’organisations socio-professionnelles, elle vise surtout à créer un chaos pour précipiter le départ du Président Macky SALL du pouvoir. Comment des leaders d’une partie de la société civile et leurs collaborateurs, peuvent-ils exiger le respect du calendrier électoral, avec un processus truffé d’irrégularités, faux et usage de faux, entre autres ? Qu’ils se le tiennent pour dit. Les sénégalais sont intelligents et ne se laisseront pas manipuler par des individus qui travaillent pour une certaine classe politique.

Aujourd’hui, les membres de cette Plateforme « Aar sunu élection » invitent les citoyens sénégalais, les musulmans et les chrétiens à se mobiliser contre une « violation » de la Constitution par le Président Macky SALL. Ne feraient-ils pas mieux d’aller répondre au dialogue déjà initié par le Président de la République, pour la tenue prochaine d’une élection présidentielle démocratique, libre, transparente, indépendante et inclusive ? Il n’est pas question de vouloir bloquer le pays, à travers des grèves d’enseignants, pour contester cette décision du chef de l’Etat Macky SALL de reporter une présidentielle pouvant déstabiliser le pays.

En résumé, cette Plateforme « Aar sunu élection » devrait plutôt féliciter le Président Macky SALL d’avoir interrompu un processus électoral qui pourrait aboutir au choix d’un vrai faux Président de la République. C’est la raison pour laquelle, moi, Ansoumana DIONE, je leur demande à faire preuve de prudence, la paix et la stabilité du Sénégal étant plus importantes que la tenue d’une élection irrégulière. Notre pays est à la croisée des chemins et personne n’a le droit de pousser les populations à la révolte. Le Sénégal restera une grande nation malgré ce léger décalage de la présidentielle qui continue, en réalité, un mal nécessaire.

Rufisque, le 09 février 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’ASSAMM