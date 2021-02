Abass Fall toujours en garde à vue !

Interpellé hier par le Groupe d’interventions et de recherches (Gir) de la Division des investigations criminelles (Dic), le coordonnateur de Pastef à Dakar, Abass Fall est toujours entre les mains des limiers. Joint par Libération online, son avocat confirme et dénonce une « violation de la loi » car on ne lui aurait pas dit les motifs pour lesquels son client est détenu.

Pour rappel, Abass Fall a été interpellé en même temps que Fatima Mbengue du Frapp. Cette dernière a été finalement libérée, dimanche, après son audition.