G5 Sahel : Macky a quitté Dakar pour Ndjamena…ce lundi

Le président Macky Sall a quitté Dakar ce lundi, à destination de N’Djamena (Tchad) où il prendra part, mardi, à la séance élargie du Sommet du G5 Sahel, selon le pôle communication de la Présidence sénégalaise.

Le chef de l’Etat est invité par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani, président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement du G5 Sahel, et le président tchadien, Idriss Déby Itno. La séance élargie vise à associer les pays et Institutions partenaires du G5 Sahel à la recherche de solutions durables à la crise sécuritaire qui sévit dans l’espace sahélien.

Le G5 Sahel regroupe le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Et le président français Emmanuel Macron va participer par visioconférence au sommet qui doit poser les bases d’une montée en puissance des acteurs locaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.