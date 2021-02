Les avocats de Sonko écrivent (aussi) au Procureur…(Documents)

Les avocats d’Ousmane Sonko continuent d’écrire aux autorités du pays. Les robes noires dans une lettre adressée au Procureur de la République ont soulevé les irrégularités dans la procédure de cette affaire de mœurs. Selon Me Ciré Clédor Ly et Cie, « pour la première fois, dans l’histoire juridique du Sénégal, un réquisitoire est pris contre X, et sans que le juge d’instruction, n’ait pris aucun acte, il s’est attelé à saisir l’Assemblée nationale pour lever l’immunité parlementaire de X, identifié avant l’heure comme Sonko ».

Voici la lettre adressée à Serigne Bassirou Guèye :