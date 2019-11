Abdou Diouf attendu à Dakar pour les obsèques de Colette Senghor…

L’ancien président de la République, Abdou Diouf, sera à Dakar la semaine prochaine pour prendre part à l’inhumation de Mme Colette Hubert Senghor prévu selon la famille Senghor à Dakar, le jeudi 28 novembre au cimetière de Bel-Air.

D’ailleurs, l’ancien Président se rend ce vendredi 22 novembre à Versons pour assister à la messe donnée pour le repos de l’âme de la défunte par sa famille française.

L’ancien Premier ministre du Président Léopold Sédar Senghor durant dix ans est attendu au Sénégal mercredi 27 novembre pour rendre un dernier hommage à l’épouse de son mentor aux côtés de l’ensemble de la famille Senghor et des proches.

Il faut dire qu’en dehors de la politique et des affaires de l’Etat et de la République, il existe bien d’autres liens entre Senghor et Diouf.

En effet, le petit-fils de Diouf porte le nom de Léopold Sédar Senghor Diouf et sa fille aînée Fabienne a été mariée à Joseph Romé Senghor, frère d’Anne-Marie Senghor Boissy, tous les deux neveux du Président-poète. Natasha et Elisabeth Senghor sont les deux filles issues de ce mariage et les petites-filles d’Abdou et Elisabeth Diouf.