Abdou Karim Fofana a passé le témoin à ses successeurs

Le rituel de la passation de service des membres du Gouvernement se poursuit de plus belle après les actes posés par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Ce jeudi, c’était, entre autres, autour du ministère de l’Industrie et du Commerce. Abdou Karim Fofana a passé le témoin à Serigne Guèye Diop et à Ibrahima Thiam.

Le désormais ex-ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a fait ses passations de service avec le nouveau ministre de l’Industrie et du Commerce Serigne Guèye Diop et le secrétaire d’État au Développement des PME-PMI Ibrahima Thiam.

En passant le témoin aux sphères ministérielles Habib Thiam de Diamniadio, M. Fofana est revenu sur les efforts consentis par l’État du Sénégal sous Macky Sall pour réduire le coût de la vie.