Abdou Lahat Kâ, un maire sans ambition, ni Inspiration

Touba est une ville dont l’importance sur le plan national qu’international n’est plus à démontrer. Seulement, cette commune dont la popularité dépasse de loin les autres communes mais son developpement est dans une position stagnante du fait de l’incompétence avérée de son premier magistrat. Le Maire Abdou Lahat Kâ a une vision qui ne dépasse pas le bout de son nez tellement la gestion de la municipalité qui ne laisse personne perplexe est d’une nullité sans commune mesure. Un tour dans les locaux de la mairie va confirmer le constat de tous ceux qui la frequentent : la saleté accueille tout le monde, les bureaux de l’étage affectés aux adjoints au Maire ne sont presque jamais utilisés, les installations électriques sont défectueuses ect….

Autant de maux qui justifient la mauvaise gestion de Lahat Kâ.

Et pourtant ce n’est pas faute de moyen que cette situation déplorable perdure. Le cabinet du Maire ressemble au marché Ocass tellement les va et vient incessants de gens errant comme des fous égarés et qui empêchent le bon déroulement du travail est monnaie courante.

La salle de délibération qui avait connu un court circuit lors d’une réunion où les autorités de Mbacké et Touba étaient présentes ne présente plus les normes de sécurité. L’odeur qui dégage des toilettes en manque d’entretien et la chaleur suffocante notée lors des rencontres participent à l’absentéisme de certains conseillers et adjoints au Maire lors des sessions et autres orientations budgétaires.

Du point de vue réalisation, Touba traine encore le pas. L’opération déguerpissement a connu un échec cuisant car là où certains ont vu leurs lieux de travail rasés par les Buldozers, d’autres plus nantis ne sont jamais inquiétés ceux qui a fallu tourné au vinaigre n’eut été l’intervention des autorités religieuses de la cité de Khadimou Rassoul

L’importance de la populations et l’agrandissement des habitations imposent à l’équipe municipale un plan directeur de développement. La deuxième ville du Sénégal doit avoir des dirigeants à la hauteur de Touba. Il urge de remplacer cette equipe municipale dont l’incompétence est connue de tous. D’ailleurs plusieurs profils aptes à sortir Touba de ce retard sont là. Parmi eux, on peut citer Serigne Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma actuel Ministre conseiller, Maitre Madické Niang dont le nom circule et se discute dans les cercles religieux entre autres peuvent faire émerger la commune de Touba qui souffre de l’incompétence de son premier magistrat Abdou Lahat Kâ.