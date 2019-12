2,5 milliards de cotisation du PASTEF pour les élections de 2024 : et si Ousmane Sonko voulait dribbler l’opinion !

Battu, humilié, désargenté et endetté lors de sa cuisante défaite du 24 février 2019, l’un des derniers nés des partis, le minuscule PASTEF qui n’est même pas encore implémenté dans les 552 communes du Sénégal, veut mobiliser 2,5 milliards d’ici 2024 !

Pour se faire, voici la stratégie du stratège Ousmane Sonko : il a été demandé au département de Mbour de trouver 1 650 donateurs, en raison de 50 000 FCFA, chacun d’ici 2024 et qui seront répartis dans les 16 communes, en fonction du poids électoral. Sous ce registre, chaque coordination départementale doit cotiser 20 000 FCFA/mois pour l’épargne. Chaque section communale 15 000 FCFA/mois. Et, pour le fonctionnement du parti, chaque section départementale va cotiser 10 000 FCFA/mois, chaque section communale 5 000 FCFA/mois. Il en est de même pour chaque cadre du mouvement des cadres. Chacun parmi eux, va verser 10 000 FCFA/mois et les enseignants 12 000 FCFA pour l’année.

Et si, cette stratégie de collecte de fond cachait en réalité la volonté du dealer, pardon leader du PASTEF de blanchir des fonds qu’il a déjà acquis auprès de ses bailleurs occultes, qui veulent faire de lui un cheval de Troie pour déstabiliser le Sénégal.

En réalité, je pense qu’Ousmane Sonko a déjà l’argent son seul dilemme, c’est comment faire venir cette importante manne financière au Sénégal. C’est pour raison d’ailleurs que je demande à nos forces de défense et sécurité d’être vigilant au niveau des frontières car cette manne que le dealer du PASTEF a probablement déjà acquis peut entrer dans le pays par voie terrestre et goutte à goutte puisque les autres voies sont inenvisageables. Ainsi, cette annonce de cotisation au sein de son parti, ne serais qu’une supercherie de plus, pour blanchir cet argent que des forces occultes et radicales lui ont remis pour la déstabilisation du Sénégal, d’ailleurs la déstructuration voire la disparution des « TARIKHA » est un projet très cher à ces forces occultes et radicales.

MAMADOU NIANG, COJER NATIONALE