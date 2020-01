Abdou Mbacké Ndao gâte les sportifs de Mbacké

Le Maire de Mbacké a accepté de parrainer les trois finales de zone de l’Odcav de Mbacké.

Abdou Mbacké Ndao a ainsi ôté une épine des pieds des présidents de zone qui avaient des soucis pour trouver un parrain. Il a profité de ces finales pour honorer des personnalités de la localité. Ainsi, la zone 1 du président Alassane Bâ a eu l’honneur avec le premier adjoint en charge de l’état civil Mor Sow, pour la zone 2 du président Modou Amar Diba, c’est l’ancien Maire et président d’Odcav Dr Papa Seck Ndiaye qui a été honoré et pour la zone 3 du président Mame Mor Sarr, le Maire a jeté son dévolu sur le doyen Pape Fall chargé de la Voirie à la mairie de Touba.

Un geste hautement apprécié par l’ensemble du mouvement associatif qui n’a pas manqué de magnifier. Abdou Mbacké Ndao a aussi déploré le manque de communication entre lui et la jeunesse sur plusieurs questions notamment le problème du stade Nelson Mandela. Enfin tout est bien qui finit bien car le stade sera érigé en lieu de prière et d’apprentissage du Saint Coran au même moment, le démarrage imminent des travaux du stade municipal Ibrahima Gueye financé par l’état. Les subventions allouées aux Asc sont versées à ces dernières. Une situation qui profite aux jeunes et surtout aux sportifs qui pourront voir leurs talents boustés. A noter que le stade municipal aura une capacité de 2000 places avec deux plateaux multifonctionnels, un gazon synthétique et des projecteurs de dernières générations.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn