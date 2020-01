Loin du Sénégal, l’Honorable Député Mamadou Diop Decroix a suivi la marche de Nio Lank du vendredi. A travers un message rendu public, le leader de And jef a félicité les initiateurs de la marche qui exigent du gouvernement de diminuer le prix de l’électricité. Il s’est exprimé ainsi : « J’adresse mes vives félicitations aux organisateurs et participants de la marche de ce 10 janvier contre la hausse de l’électricité et pour la libération des Guy Marius. Je félicite particulièrement les militants de notre parti Aj/Pads qui y ont pris part et qui m’y ont représenté en raison de mon absence du pays. Ma conviction est que le pouvoir en place ne s’ajuste pas encore aux exigences dirimantes du contexte local et sous-régional gros de toutes sortes de dangers. Nous en reparlerons ».

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn