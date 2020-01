Les cambriolages continuent de plus bel dans la région de Diourbel. Après Mbacké et Touba, c’est la commune de Diourbel qui a reçu la visite des malfaiteurs. Au marché Ndoumbé Diop, des malfaiteurs ont fait irruption dans la nuit du mercredi à jeudi le marché ndoumbé Diop. Plus de 8 cantines ont été touchées et des sommes d’argent emportées. Une enquête est ouverte par la Police.

Voici les images

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn