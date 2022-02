Abdoul Mbaye : « La mal gouvernance appauvrira les Sénégalais »

Président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT)

Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) a dénoncé la hausse vertigineuse des prix au Sénégal. Abdoul Mbaye estime que la mal gouvernance appauvrira de plus en plus des Sénégalais qui sont déjà très fatigués.

« La hausse des prix intérieurs se poursuivra comme volet de l’ajustement structurel devenu nécessaire suite aux gaspillages et à l’endettement extérieur excessif. La mal gouvernance appauvrira de plus en plus des Sénégalais déjà très fatigués », a écrit l’ancien Premier ministre sur Twitter.