Abdoul Mbaye tacle Moussa Baldé : « où sont les 1,8 tonnes d’arachide ? »

Abdoul MBAYE dénonce le mensonge du ministre de l’Agriculture Moussa Baldé sur Twitter.

Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé a déclaré que la production arachidière est estimée à 1 million 800 mille tonnes cette année contre 1 million 400 mille tonnes l’année dernière. Mais il se trouve que la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos), dirigée par Modou Diagne Fada, ne voit pas encore les graines d’arachide.

Et à cet effet, le président du parti de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) et membre du Congrès de la renaissance démocratique (Crd), Abdoul Mbaye interpelle le ministre de l’Agriculture sur ses « fameuses prévisions » arachidière :

Sur twitter ce samedi 05 décembre

« Pas d’arachides à la Sonacos! Où est donc passée la production record de 1,8 millions tonnes annoncée par Moussa BALDE suite aux bonnes pluies sur terres sans semences ? Laissons encore du temps à la manifestation du mensonge et de l’illusion de croissance. »