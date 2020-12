PS : Les partisans d’Aminata Mbengue Ndiaye demandent à Serigne Mbaye Thiam de…

Certes le champ politique est le théâtre du donné et du recevoir des coups, mais pas l’arène des bassesses. La responsabilité qui nous incombe vis à vis de nous-mêmes, de nos camarades, du peuple nous invite à la courtoisie, à la bienséance, à la pertinence. Au lieu d’exposer sa vision politique, aujourd’hui les soi-disant médisants politiques excellent » à qui mieux mieux » dans la couardise, dans la faiblesse d’esprit.

Suppléer quelqu’un c’est le remplacer, tenir sa place, le représenter, remplir ses fonctions.

À l’énoncé de ces mots, la suppléance qu’exerce notre secrétaire générale Mme Aminata Mbengue Ndiaye est remplie de ces sens. Icône du parti, légitime et charismatique, le Parti socialiste ne souffre d’aucun complexe à être représenter par elle, il en est fier. Les mots ont un sens, la synonymie n’est pas l’étymologie d’un mot d’où il tire son sens premier. Donc cette sémantique réductrice qui consiste à nier le leadership de l’actuelle Secrétaire Générale doit être régurgitée.

Les statuts, le règlement intérieur en son article 18 sont edifiants. Une mauvaise maîtrise de la langue dans laquelle ils ont été rédigés, peut induire en erreur, les plus érudits ou les apprentis. Le Parti socialiste, aujourd’hui, peut remercier les rédacteurs des textes qui nous gouvernent. Mme Aminata Mbengue Ndiaye a la confiance des militants et des responsables.

Nous l’accompagnerons avec la plus grande fidélité, la détermination, et l’engagement militant pour atteindre ses objectifs pour le parti.

» La bave du crapaud n’atteindra pas la blanche colombe « . La colombe qui annonce des lendemains meilleurs, nous la connaissons.

» Les armes du sage sont sa science et sa langue, celle de l’hypocrite la calomnie et la médisance »

Il est de notoriété publique, que les gens qui ont besoin de salir les autres pour exister, ne sont ni heureux, ni sereins.

Il est aussi établi que le plus mé(r)disant n’est souvent pas très propre dans sa culotte, et pour cause…?

La grande tare dans la politique de ces années 2000, est le mercenariat parolique. Par des attaques sporadiques, ils essayent de semer le doute sur la notabilité des plus éminents. Les qualités louables chez un politique sont la mesure, la responsabilité, l’éthique, la morale, la moralité.

» Douma dem té kéneu dou dem » quitte à jeter l’opprobre sur lui… Rendre ensablé le couscous fin, à des fins inavouées ou inavouables.

La diversion était entamée, presque réussie, jusqu’à ce que la mauvaise foi lui emboîte le pas.

La tortuosité peut mener à l’hérésie et la cupidité à l’égarement.

L’union qui doit exister dans le parti ne saurait être mise à mal par la volonté de certains loosers devant l’éternel, non content d’avoir perdu la face, ils persévèrent dans l’ erreur, dans leur impuissance.

Le Sénégal n’est pas un pays où un quidam peut s’auto-créer, s’auto-organiser une popularité ou représentativité. Elle se gagne par l’engagement réel, sincère, de proximité dans nos bases. Une bâtisse ne se construit pas par le sommet.

Les renouvellements sont inéluctables, ils se feront, dans les règles qui régissent notre organisation politique et dans la tradition de notre parti. Pérorer à tue-tête dans les médias, en faisant fi du débat en interne, dans nos instances, s’assimile à de la fausse dévotion envers le parti, en fait, à de la manipulation, fort heureusement inopérante.

S’agissant des règles, la vie politique n’étant pas statique, il serait bien de les assainir pour la transparence. Déclarer sa candidature puis rester secrétaire national chargé des élections et présider la commission de la vente des cartes sont incompatibles. Une démission s’impose dans ce cas. On ne peut pas être juge et partie. Cette ambivalence doit être levée, à toutes les étapes du processus des renouvellements. Ce serait gage de bonne foi, pour une fois.

Doudou Diouf

Secrétaire général du comité PS » Docteur Samba Gueye »

2e coordination – Médina – Dakar.