Abdoulaye Baldé alerte sur la situation du Sénégal

Dans un entretien accordé à L’Observateur, Abdoulaye Baldé, leader de l’Union centriste du Sénégal (UCS), porte un regard critique sur la situation actuelle du pays. L’ancien maire de Ziguinchor dénonce une « profonde dégradation de la situation socio-économique et institutionnelle » et estime que les tensions au sommet de l’État présentent des similitudes, par leur gravité, avec la crise de 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia.

Sur le plan économique, Abdoulaye Baldé qualifie la situation de « catastrophique ». Il évoque des indicateurs macroéconomiques au rouge, l’arrêt de plusieurs programmes de développement, le recul des investissements ainsi qu’une dégradation du climat des affaires.

Pour le leader de l’UCS, les difficultés auxquelles sont confrontés les ménages seraient notamment liées à des « tâtonnements », à des diagnostics imprécis et à des politiques publiques qu’il juge mal orientées. Il préconise ainsi un soutien accru à la production nationale, aux PME et à l’emploi des jeunes et des femmes.

Abdoulaye Baldé plaide également pour une accélération de l’industrialisation et de la transformation locale des ressources. Selon lui, ces orientations doivent permettre de renforcer l’activité économique et de répondre davantage aux difficultés auxquelles sont confrontées les populations.

Sur le plan institutionnel, le responsable politique s’inquiète du bras de fer entre l’Exécutif et le Parlement. Il estime que « notre démocratie ne peut pas fonctionner durablement dans la confrontation permanente entre les institutions ».

Abdoulaye Baldé appelle ainsi à dépasser la logique de « majorité contre opposition » et à replacer l’intérêt du Sénégal au centre de l’action politique. Il dénonce, dans ce contexte, un « ping-pong institutionnel » qui intervient alors que les populations sont confrontées à plusieurs difficultés.

L’ancien maire de Ziguinchor cite notamment les inondations, la cherté de la vie et les difficultés rencontrées dans les hôpitaux. Pour lui, ces préoccupations doivent davantage retenir l’attention des pouvoirs publics au moment où les institutions sont engagées dans un bras de fer.

Revenant sur les fortes pluies qui ont récemment frappé Dakar et plusieurs régions du pays, le leader de l’UCS exprime sa compassion aux familles touchées. Il appelle l’État à déclencher rapidement le Plan ORSEC afin de répondre à l’urgence.

Pour Abdoulaye Baldé, la priorité doit désormais être donnée à la protection des populations sinistrées. L’urgence, insiste-t-il, est de « sauver des vies et de soulager les souffrances » des personnes affectées par les intempéries.