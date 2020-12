Abdoulaye Diop tacle Toussaint Manga

Toussaint Manga, Les chiens du Pds aboient mais la caravane de Mimi passe

Hier ,lors de la plénière à l’Assemblée nationale, l’honorable député Toussaint Manga a, pour faire plaisir aux détracteurs et ennemis de Mimi Touré, proféré des calomnies dans l’unique but de salir celle que les sénégalaises et sénégalais nomment la dame de fer, pétrie de bonnes valeurs et de droiture dans tous les domaines (gestion, transparence, loyauté…).

Il me semble que M.Manga a porté la parole de Karim Wade et Cie qui n’arrivent toujours pas à digérer son emprisonnement suite à l’enquête à la traque des biens mal acquis dont il a été inculpé et arrêté. En réalité, si on doit blâmer ou attaquer ce n’est pas à Mimi Touré qu’on doit viser mais plutôt la justice qui a rendu son verdict, Mimi n’en est rien.

Par conséquent, sachez que la page de Karim Wade est tournée pour Mimi, il faut me croire, et si vous voulez rendre un bon et loyal service à Karim Wade conseillez-le de rendre l’argent du contribuable sénégalais empoché et caché car le pays en a besoin pour construire d’autres hôpitaux, marchés, industries,écoles…

Au lieu de s’attaquer à d’honnêtes citoyennes et citoyens, qui ont rendu un service sans faute à la nation depuis des années, M.Manga Toussaint, tachez de devenir un député modèle parce que votre réputation n’est pas bien appréciée par les sénégalais, vous êtes un anti modèle et les jeunes de votre propre parti ne me démentiront pas.

Un député doit être au-dessus de la mêlée et doit avoir en bandoulière un comportement responsable tout en informant soit le Gouvernement ou l’Assemblée nationale juste et vrai car le député que vous êtes est dépositaire de la confiance de tout un peuple. Donc en aucune manière, il ne doit pas mentir pour faire plaire car ceci peut avoir des conséquences néfastes et d’ailleurs ce n’est pas instructif pour notre génération et les générations à venir.

M.Manga, si vous pensez que vous aurez détruit Mimi parce que dans notre Parti Apr elle est combattue jour et nuit, vous vous trompez car une lionne peut être blessée mais elle n’offre jamais sa proie facilement. Allons-y le combat commence et on verra qui reculera entre le policier et le voleur. Vous pouvez rien contre Mimi, vos chiens aboient mais la caravane de Mimi passe.

Abdoulaye Diop Coordonnateur

Cojer départementale de kaolack