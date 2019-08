Abdoulaye Khouma de Kaolack…Un mercenaire politique dans l’APR

Selon Doudou Diop Mboup de Kaolack, Abdoulaye Khouma, le pourfendeur de Mimi Touré serait un mercenaire politique au service de haut fonctionnaire politique…Voici la déclaration de Doudou Diop Mboup

REPONSE À ABDOULAYE KHOUMA

J’ai mis du temps à décider de vous répondre. En particulier je me suis demandé si votre texte sur la naissance à Kaolack d’une plateforme de cadres mérite qu’on y consacre du temps. Mais, bon je me suis dit qu’il ne faudrait pas, pour ma part, laisser passer une panoplie de contrevérités sortant de la bouche d’un mercenaire à la solde du plus offrant

Parce qu’en réalité, en quoi la mise sur pied d’une structure de cadres par des hommes de valeurs ne se réclamant d’aucune obédience politique, syndicale ou de la société civile peut créer une crise à l’APR de Kaolack ?

Comment un groupe de cadres saloum-saloum qui ne se réclame, même pas, d’un parti politique ou d’un camp quelconque peut être à la solde d’une seule personne ?

En réalité la crise dont vous faites état ne se passe que dans votre tête. C’est un fantasme qui relève de la psychopathologie. Dans votre imagination débordante, vous voyez partout la personne de Mme Aminata TOURE. Et à force de s’en prendre à elle, vous finirez par vous brûler la bouche et la main. Parce que personne ne comprend cette obsession que vous avez, vous et tous ces responsables en pertes de vitesse qui vous manipulent, pour s’attaquer à la personne de la Présidente Aminata TOURE.

D’ailleurs, pourquoi cette énergie débordante que vous déployez pour calomnier cet éminent membre de l’APR, vous ne l’utilisez jamais pour défendre le Président Macky SALL et son bilan élogieux ou pour répondre aux attaques de ses pourfendeurs ?

Vous et les responsables qui vous mandatent ne se bousculent jamais sur les plateaux de télé et/ou de radios pour répondre à Sonko, Abdoul MBAYE, Idrissa SECK et cie.

Je pense qu’au lieu de vous attaquer à l’initiative d’éminents saloum-saloum en y associant la personne de Mme Aminata TOURE vous feriez mieux de vous remettre en cause et d’inviter ces cadres Kaolackois de venir soutenir l’action du PR Macky SALL pour un Kaolack rayonnant dans un Sénégal Emergent.

Commençant par vous Abdoulaye KHOUMA, vous qui aviez, d’ailleurs, déserté le terrain politique de Kaolack, lors de la présidentielle, pour aller offrir vos services de mercenaire à un haut responsable de Matam.

Je vous rappelle que la politique ne se limite pas à des sorties hasardeuses dans une certaine presse dans le seul but de faire bouger le chéquier d’un manipulateur froussard. C’est d’ailleurs, votre comportement malsain qui fait dire aux Sénégalais que Kaolack est à l’image de ses hommes politiques.

Les responsables qui se cachent derrière vous, KHOUMA ne rendent service ni au parti, ni au Président Macky SALL.

Eh oui, le Président l’a tellement bien compris que vos attaques intempestives ne reposant sur aucun fondement n’ont jamais eu un écho favorable chez lui. Le PR Macky SALL connaissant très bien la personne de Mme Aminata TOURE et de ce fait, il a toujours répondu, par le mépris, à votre attitude déloyale vis-à-vis de son plus grand défenseur. C’est pourquoi, il a toujours renouvelé le contrat de confiance qui le lie à Mme Aminata TOURE, depuis le temps où il était dans l’opposition, en la nommant, récemment et successivement coordinatrice du parrainage de sa candidature, mandataire, directrice de cabinet de campagne et, en fin à la tête de la troisième institution de la République.

C’est, par ailleurs, la raison pour laquelle, nous nous félicitons, encore une fois de plus, d’avoir fait confiance à Mme Aminata TOURE pour accompagner le PR Macky SALL, pour qui nous défendons le bilan sur tous les plans à la différence des coupeurs de routes qui activent le virtuel KHOUMA.

Encore une fois Abdoulaye KHOUMA, vous et vos acolytes, vous avez démontré aux sénégalais la primitivité de votre esprit politique et votre arrogance délirante, par le seul fait de penser que vous devez être au début et à la fin de tout ce qui doit se construire à Kaolack sans faire le moindre effort ni pour cette commune, ni pour le PR Macky SALL.

Fait à Kaolack, le 22 août 2019.

Doudou Diop MBOUP

APR/Kaolack

Coordonnateur du mouvement JRK