Ticad 7 au Japon…Le patronat Sénégalais absent

Plus de 4 500 participants sont attendus à Ticad 7, la plus grande conférence internationale organisés au Japon, incluant des chefs d’États et de gouvernements, ainsi que des représentants d’organisations internationales et régionales, du secteur privé, d’ONG et de la société civile…Mais le patronat Sénégalais qui réclame souvent des marchés, sera absent.

Les Africains au TICAD…Aucun Sénégalais

La Banque Africaine de Développement (BAD) et l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) participeront aux échanges entre opérateurs privés africains et japonais prévus le 29 août en présence de quelques sommités dont Tony Elumelu, président de l’UBA, Tewolde Gebre Mariam Group CEO Ethiopian Airlines, Mbwana Alliy, fondateur de Savannah Fund, qui a levé 60 millions de dollars et investit dans 30 projets de 7 pays, l’égyptien Ahmed El Alfi, président fondateur de Sawari Ventures (qui a investi dans plus de 200 entreprises), Elizabeth Rossiello CEO & Founder BitPesa, plateforme numérique d’échange et de paiement sur 8 marchés en Afrique et en Europe, Obi Ozor, fondateur de Kobo360, opérateur logistique à vocation continentale, le tunisien Dr. Anis Sahbani CEO & fondateur de Enova Robotics, leader en Afrique sur la robotique ou encore Jacko Maree ancien patron de la sud-africaine Standard Bank Group, la plus grande banque en Afrique.

Côté japonais, l’on notera entre autres la présence de Satoshi Ozawa, de la chambre de commerce Japon-Afrique ( Japan Business Council for Africa et figure de Toyota Tsusho Corporation.

Il sera aussi question du financement des infrastructures en Afrique. La Banque Africaine de Développement estime que le continent présente des besoins en infrastructures entre 130 et 170 milliards de dollars par an, sans lesquelles il pourra difficilement “assumer le rythme élevé de sa croissance démographique, de son urbanisation et de la demande de consommation”.