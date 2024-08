Abdoulaye Mamadou Guissé rend hommage au «Ndongo Lo de la chorégraphie»

Aziz Dabala : Le Ndongo LO de la chorégraphie sénégalaise.

La chorégraphie sénégalaise allait connaitre le plus haut sommet de sa gloire et de sa perfection avec l’ascension fulgurante de ce jeune pikinois arraché prématurément à notre affection avec un destin tragique fecondé dans les mêmes entrailles de l’inattendu que Ndongo LÔ .

Aziz Dabala avait déjà un destin scellé en lambris dorés, d’une polyvalence aux extrémités saillantes d’un avenir certain et moderne, qui décore l’art de la danse à vivre.

Il est vrai que que chaque génération aura son Michael Jackson dans le secteur de la musique, chaque grand peuple verra son Bob Marley , mais il est sans doute important de noter que chaque grande nation aura un jour à pleurer son ndongo Lo et son Aziz Dabala.

Deux génies respectifs aux cimes de l’apogée de la musique et de la chorégraphie sénégalaises découlant d’une maturation culturelle incomprise par le temps et l’époque de leurs contemporains.

Aziz Dabala a le même destin tragique que Ndongo Lo.

Aziz Dabala et Ndongo sont successivement tous les deux les seuls précurseurs d’une nouvelle chorégraphie et d’une nouvelle musique bien en avance sur le temps réel et irréel des prophanes..

Leurs destins tragiques ont propulsé au devant de la scène mondiale deux disciplines artistiques la danse et la musique dans le patrimoine culturel sénégalais.

Avec sa disparition tragique , Aziz Dabala le grand chorégraphe s’en va avec une brusqueté inouïe, mais c’est maintenant que commence en vérité sa veritable vie.

Comme ndongo Lo dans le secteur de la musique , Aziz Dabala a jeté les bases d’une certification de l’art de la danse, désormais validée et aux cimes de la perfection.

Les sénégalais sont entrain d’en découvrir durant tout le développement de l’enquete sur le double meurtre d’Aziz Dabala et de Wally son frère, le talent de l’un des plus doués et des plus créatifs de son époque.

Les sénégalais ne savent point donner l’attention qui sied à un artiste tant que celui ci est en vie.

D’ailleurs l’artiste Idrissa Diop dira dans l’une de ses chansons fétiches en hommage à Joe Ouakam dira :

« N’attendons pas la mort pour nous donner du talent » fin de citation.

Avec les videos sur Tiktok d’Aziz Dabala devenues virales à cause de ce double meurtre qui a plongé tout le Sénégal sous le choc , en meme temps il est important de souligner la découverte au grand jour le meilleur danseur de notre époque : Aziz Dabala.

Un genie au commande de la danse et qui donne ordres à son corps et dompte les musiques et sonorités d’ici et d’ailleurs.

Aziz Dabala est un artiste transversale comme son corps l’est.

La chorégraphie d’Aziz Dabala est le temps qui s’adapte à toutes écritures sonores qui sortent de l’inspiration mais dépassent l’improvisation des dieux de la création dans les arcanes et les vertus médicinales de sa danse éternelle désormais.

La danse d’Aziz Dabala est la chorégraphie de notre epoque et s’inscrit désormais dans le temps et l’espace à l’heure du sacrifice suprême.

Comme Ndongo Lo, Aziz Dabala a donné sa vie pour le triomphe de l’art pour l’art , l’art pour la chorégraphie.

Il est temps de protéger et d’assurer la sécurité aux artistes , aux musiciens et à la culture tout court.

Le temps de la révolution chorégraphique est annoncé avec le départ vers l’inspiration divine, du grand maître de l’univers chorégraphique des rythmes et des sons.

Le président

Abdoulaye Mamadou GUISSE

Omart Sénégal.