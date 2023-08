Abdoulaye Saydou Sow encense Amadou Ba : «Tant que le Président vous fera confiance…»

Lors du lancement de la 36e édition des phases nationales du championnat national populaire «Navétanes», le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a vivement remercié le président de la République Macky Sall pour sa sollicitude à l’égard de la région de Kaffrine. Pour Abdoulaye Saydou Sow, le Président Macky Sall a redonné à Kaffrine sa dignité de capitale régionale.

«Pour la première fois dans l’histoire, nous abritons ces phases nationales. Avant, personne ne pensait que c’était possible, car il n’y avait rien. C’est après l’arrivée du Président Macky Sall que tout a changé. Aujourd’hui, Kaffrine joue dans un stade avec un gazon synthétique de dernière génération, tout cela grâce au président Macky Sall. Avant, c’était sur un terrain sablonneux. Grâce à Macky Sall, nous avons l’un des plus beaux hôpitaux du Sénégal. Et bientôt, nous aurons la plus belle sphère administrative du Sénégal», se félicite-t-il.

S’adressant au premier ministre qui a présidé la cérémonie, le ministre affiche ses satisfactions à cause des réalisations du chef de l’Etat dans la région de Kaffrine. «J’ai un seul leader et une référence en politique, c’est le Président Macky Sall. Je ne cesserai de lui témoigner ma reconnaissance, pas pour ce qu’il a fait pour moi, mais ce qu’il a fait pour cette région. Cette région qu’il a sortie de l’oubli, de l’anonymat. L’histoire retiendra que de tous les présidents qui sont passés ici, Macky aura été celui qui a le plus marqué de manière indélébile de par ses actions de développement de son empreinte Kaffrine».

Abdoulaye Sow dit être également à l’écoute du Président Macky Sall pour le choix du candidat à la présidentielle de 2024. «A Kaffrine actuellement, nous restons à l’écoute. Je confirme ici que je vais suivre et accompagner le candidat qui sera choisi par le Président Macky Sall. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions infiniment. C’est la deuxième fois que vous venez dans ce stade. La première, c’était lors de l’ouverture du FESNAC. Et aujourd’hui, pour le lancement officiel des phases nationales. Tant que le Président Macky Sall vous fera confiance, vous aurez mon total engagement et ma totale loyauté», a promis Abdoulaye Saydou Sow sur Actusen.