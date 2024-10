Abdoulaye Sylla défie Sonko dans un débat public

Après le meeting de Diourbel, Abdoulaye Sylla, tête de liste de « And Bessal Sénégal » a déroulé un autre grand rassemblement dans la Baol et plus précisément dans la commune de Diourbel sur l’invite de sa tête de liste départementale Assane Mahawa Sylla. L’occasion a été saisie par l’homme d’affaires, PDG de Ecotra, pour déplorer la vague de violences qui a éclaté et qui met aux prises les tenants du pouvoir à une partie de l’opposition. Une situation regrettable selon lui et qui devrait susciter chez les populations une prise de conscience assez conséquente.

Abdoulaye Sylla a aussi évoqué l’urgence d’aider les femmes à accéder aisément aux financements et à des taux zéro. Avant d’inviter Ousmane Sonko à changer de vis-à-vis pour ce débat public auquel il a invité Amadou Bâ. Il s’agira , dit-il, d’un débat entre un fiscaliste et un homme d’affaires.

Abdoulaye Sylla de promettre au Premier ministre un cours magistral sur comment gérer, efficacement, un État. Sa délégation a, dans la journée d’hier , déroulé une caravane à Gossas avant d’atterrir à Ndiémé où l’homme politique a été présenter ses condoléances à la famille de Cheikh Issa Diène. Ce mardi , il est attendu dans la capitale.