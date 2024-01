Abidjan : L’oncle d’un grand artiste du Zouglou…tué lors d’un braquage

L’artiste Zouglou Petit Sako est inconsolable à la suite de la disparition tragique de son oncle Gnépa Jean Claude tué, le lundi 8 janvier 2024, dans un braquage à Marcory Sicogi, non loin de la Clinique La Madone.

Le braquage sanglant perpétré dans la matinée du lundi 8 janvier 2024 par deux bandits à moto, à Marcory Sicogi, a coûté la vie à Gnépa Jean Claude, l’oncle de l’artiste Zouglou Petit Sako. Dévasté par ce décès tragique, l’artiste s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Petit Sako a précisé que Gnépa Jean Claude, employé à Global Finance, est le petit frère de sa mère. ‘’C’est le petit frère à ma mère, le seul père qui nous restait dans la famille. Les braqueurs l’ont tué hier le 8 janvier pour 15 millions à Marcory sicogi. Ton âme repose en paix Papa’’, a-t-il posté.

A la suite du post de l’artiste zouglou, nous sommes entrés en contact avec lui pour savoir comment il a appris la triste nouvelle. Emouvant tout simplement. ‘’Hier, j’étais en route pour une émission à la Radio la Voix de la Diaspora. Etant en route, on m’appelle pour me dire que mon oncle a été victime d’un AVC et qu’il se trouve au CHU de Treichville. J’ai dit que je vais appeler la famille pour qu’elle se rende à son chevet, le temps de finir mon émission’’, a-t-il planté le décor.

La suite ? ‘’Après l’émission, je rappelle et on me donne une autre version. On me dit qu’il est décédé maintenant. Je n’y comprenais rien. C’est ce matin quand vous (les journalistes) avez donné les détails sur le braquage que j’ai compris qu’il travaillait dans une agence. Mais pourquoi un agent de sécurité qui n’a pas d’arme, on peut lui donner 15 millions ?’’, s’est-il interrogé.

Petit Sako est revenu sur la vidéo du braquage, mais l’émotion était tellement forte qu’il a commencé à pleurer au téléphone. ‘’Dans la vidéo, celui qui était au téléphone, dès qu’il quitte, on voit mon oncle partir. L’individu le suit avec la moto. Voici le résultat…’’, a-t-il dit. Puis, étreint par l’émotion, il s’est mis à pleurer, ce qui nous a obligé à interrompre la conversation téléphonique.

Pour rappel, Gnépa Jean Claude, employé à Global Finance, est allé faire un retrait de 15 millions de francs cfa, le lundi 8 janvier 2024, dans une agence de transfert d’argent à Marcory Sicogi, non loin de la Clinique La Madone. A peine est-il sorti de l’agence avec un sachet noir contenant la forte somme qu’il a été accosté par les braqueurs à moto. La suite est déjà connue.

Source Linfodrome