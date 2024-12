Abrogation de la loi d’amnistie : Un enseignant-chercheur exprime ses inquiétudes

Lors de son intervention à l’émission Objection sur Sud FM, le 8 décembre 2024, Dr. El Hadj Omar Diop, Enseignant-Chercheur en Droit public à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a exprimé ses vives préoccupations concernant une éventuelle abrogation de la loi d’amnistie par les nouvelles autorités. Selon lui, une telle démarche représenterait un danger pour l’État de droit et l’image du Sénégal.

Il a rappelé que la loi d’amnistie, votée avant la présidentielle, avait permis à certaines personnalités de participer au processus électoral. Remettre en cause cette loi pourrait être perçu comme une action vindicative, risquant de replonger le pays dans une logique de revanche et de tensions inutiles. Le Dr. Diop, selon Senego, a exhorté à adopter une approche réfléchie et lucide pour éviter que cette décision n’aggrave les défis sociaux et économiques actuels. Selon lui, les autorités devraient concentrer leurs efforts sur les urgences sociales plutôt que de raviver des tensions politiques.