Le mouvement « Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal », est pour le départ définitif de l’armée française du Sénégal. Pr Malick Kane et ses camarades pensent qu’il est temps que la nation prenne son destin en main « en tournant définitivement la page du colonialisme ». Mais, ils demandent cependant de ne pas, rompre tout lien avec la France.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a annoncé, le 28 novembre dernier, la fin de la présence militaire française au Sénégal. Ce qui, selon le Professeur Elhadj Malick Kane, Président « Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal », « signifiera à terme le départ des 350 soldats encore engagés » au Sénégal. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce dimanche, Pr Kane et ses camarades trouvent que cette demande ne résulte pas d’une décision arbitraire ni d’un coup de tête du Président Faye, mais est le fruit d’un long processus remontant aux indépendances.

« Après plus de 60 ans d’indépendance et un fonctionnement démocratique des institutions sans discontinuer depuis cette période, il est temps que notre nation prenne son destin en main en tournant définitivement la page du colonialisme et en assurant lui-même, comme tout pays souverain, sa propre sécurité », lit-on dans un document rendu public ce dimanche par le Professeur Elhadj Malick Kane, président « Farlu Jotna – Forces vives du Sénégal ».

Poursuivant, la communiqué d’ajouter: « pour garantir son intégrité territoriale ainsi que la paix à l’intérieur de ses frontières, le Sénégal est doté d’une armée et d’une gendarmerie modernes et bien équipées. Engagée dans de nombreuses missions de la paix à travers le monde pour les Nations Unies, l’armée sénégalaise est reconnue pour ses qualités. Elle pourra largement assurer la sécurité des Sénégalaises et Sénégalais ».

Selon toujours le professeur Elhadj Malick Kane, si cette présence de l’armée française est clairement anachronique, il ne faut, cependant, pas couper tout lien avec la France.

« Nous ne pouvons pas effacer notre histoire commune. Nous devons entretenir le partenariat privilégié qui nous lie avec ce pays tant sur les plans culturels, économiques, industriels, de la recherche et de la formation. Nous devons également nouer des relations avec d’autres Etats pour faire entendre notre voix et privilégier nos intérêts », a conclu le Pr Kane et ses camarades.

