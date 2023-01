Accident de Kaffrine : Voici les dispositions du Ministère de la Santé

La gravité de l’accident survenu cette nuit à Kaffrine et qui a fait plusieurs pertes en vies humaines et plusieurs blessés nécessite la mobilisation de tout le monde. C’est dans cet ordre d’idée que le ministère de la santé et de l’action sociale a déployé d’importants moyens humains et logistiques pour la circonstance.

La situation sur l’accident à Kaffrine présente le bilan ci dessous :

Le nombre de victimes entre les deux bus est de 139 dont 100 blessés et 39 Décès dont 35 corps sans vie et 04 décédés a l’hôpital après leur évacuation.

Sur les 100 patients, 52 a l’hôpital de Kaffrine et sont entrain d’être pris en charge

48 blessés légers et pris en charge au centre de santé de Kaffrine et dans les postes de santé

Par rapport aux dispositions prises, il y a la mobilisation de chirurgiens viscéral, chirurgiens orthopédistes, médecins anesthésistes réanimateurs, techniciens anesthésistes qui viennent de Kaolack, Diourbel et Dakar pour appuyer l’équipe locale, le SAMU national, SAMU de Kaolack, SAMU Diourbel et SAMU Fatick mobilisés sur place pour évacuer les blessés graves au besoin.

Et pour finir, tous les services d’urgence des hôpitaux, les réanimations et les bloc opératoires sont en situation d’alerte maximale et prêts pour la prise en charges des urgences, et besoins chirurgicaux au besoin

Vu la gravité de l’accident, le président Macky Sall qui a déjà décrété 03 jours de deuil national a aussi effectué un déplacement sur les lieux pour s’enquérir de vive voix de la situation.

Abdou Marie Dia pour Xibaaru