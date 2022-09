Accidents sur les routes sénégalaises : Macky Sall invite à plus de responsabilité

Les accidents enregistrés entre Koussanar et Sindia, ces derniers jours, ont fait plus d’une dizaine de victimes. Suffisant pour que le chef de l’Etat sorte de son silence. Sur Twitter, Macky Sall a présenté ses condoléances avant d’inviter à plus de prudence et de responsabilité. « J’exprime ma solidarité suite aux accidents de la route survenus à hauteur de Koussanar et de Sindia. Je présente mes condoléances aux familles des personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés », a-t-il écrit. « J’invite à plus de prudence et de responsabilité sur les routes », rajoute-t-il.

