Me Moussa Bocar Thiam : «Les réseaux sociaux sont devenus un nid de la manipulation»

Installé dans ses nouvelles fonctions, le ministre de la Communication des télécommunications et de l’économie numérique s’engage à réguler les réseaux sociaux, sources de plusieurs dérives. D’emblée, Me Moussa Bocar Thiam a rappelé la veille que le contrôle de l’information dans les réseaux sociaux fait partie de ses prérogatives.

«Nous avons tous compris que les réseaux sociaux, jadis appareil de connexion social, sont devenus aujourd’hui un nid de la manipulation, de la désinformation et de l’influence, et même de la cyber insécurité», a-t-il dit. Ainsi, le successeur de Abdoulaye Diop note que grâce à une «excellente formation» des pionniers des médias, il appartient à ce département de veiller à ce que la désinformation soit «une exception».

«Le Sénégal a une culture journalistique qui ne pallie pas dans le monde de l’information car elle a su faire sienne les valeurs fondées sur l’éthique et la déontologie. Ces valeurs nous servent de repère pour promouvoir la communication institutionnelle publique. Et nous devons aussi sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales d’expression. Elles nous invitent à une gestion intelligente de l’information non vérifiée, qui peut s’avérer subversive au détriment de notre patrimoine commun, la nation sénégalaise», a-t-il noté.

A travers une adaptation au nouvel environnement de transmission de l’information, le secteur de la transmission doit, selon Moussa Bocar Thiam, nécessairement «opérer une mue». Et, à son avis, cette obligation de changement doit être accompagnée de façon «responsable». Lire la suite en cliquant ICI