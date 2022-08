Accord entre Etat et MFDC : Les populations applaudissent mais…

L’Etat du Sénégal a signé ce Jeudi 4 Août un accord de paix et de dépôt des armes avec le mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) à Bissau. Cette accord qui intervient dans un contexte d’accalmie et de silence des armes notamment dans le front sud suscite beaucoup d’espoir auprès des populations qui n’en peuvent plus et qui ne veulent plus de cette guerre qui n’a que trop durer.

Beaucoup de jeunes sont nés dans ce conflit et d’autres ont eu des enfants dans cet environnement hostile à un épanouissement. Maintenant ça suffit dit tout le monde et cette signature est comme la réponse attendue depuis belle lurette. Cependant, spectre des accords signés précédemment et qui ont été après violés freine l’enthousiasme des populations. Elles invitent les deux parties, en plus des facilitateurs, à plus de responsabilité et à tout mettre en œuvre pour que chacun respecte ses engagements afin de libérer le peuple meurtri par ce conflit vieux de 40 ans

L.Badiane pour Xibaaru